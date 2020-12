Kubaner Larduet fegt Argentinier aus dem Ring

Hamburg (dpa/lno) – Der in Hamburg lebende Kubaner Jose Larduet hat beim Boxabend im Universum-Gym mit einem spektakulären K.o.-Sieg beeindruckt. Larduet bezwang im Schwergewicht den 33-jährigen Argentinier Marcos Antonio Aumada nach 2:59 Minuten in der ersten Runde. Ein linker Haken des Kubaners war so heftig, dass er Aumada fast aus dem Ring befördert hätte.

Der schnelle Sieg war nicht abzusehen. Denn der Argentinier hatte in den ersten 90 Sekunden einige Wirkungstreffer bei Larduet hinterlassen. Juan Carlos Gomez, Ex-Weltmeister im Cruisergewicht und Trainer von Larduet, sagte: «Das war ein Weckruf. An der Deckung müssen wir noch arbeiten. Doch die Antwort von Jose konnte sich sehen lassen.»

Larduet war selbstkritisch: «Für die Weltspitze reicht es noch nicht ganz. Jetzt werde ich einige Tage Pause machen, dann mit meinem Coach den Fight analysieren und fleißig weitertrainieren.» Der 30-Jährige bekannte aber: «Natürlich will ich mittelfristig Weltmeister werden.»

Promoter Ismail Özen-Otto sieht seinen Schützling auf dem richtigen Weg. «Jetzt geht es für Jose beim nächsten Kampf um den Interconti-Titel bei der WBA», sagte er. Damit soll der 1,94 Meter große Ausnahmeboxer in der Weltrangliste klettern.

