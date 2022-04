KSV Holstein will doppelt feiern

Kiel (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Samstag gleich die doppelte Möglichkeit, Freude zu bereiten. Mit einem Sieg bei Dynamo Dresden (13.30 Uhr/Sky) könnte der Klassenverbleib schon am 30. Spieltag so gut wie sicher geschafft werden. Und ein Dreier in Sachsen wäre zudem das ideale Geschenk zum 43. Geburtstag von KSV-Trainer Marcel Rapp.

Sollten die aktuell auf Rang elf liegenden Störche den achten Sieg im achten Spiel gegen Dresden einfahren, würde der Vorsprung auf den Relegationsplatz auf zwölf Punkte anwachsen. Bei dann nur noch vier Spielen sollten die «Störche» nicht mehr in Gefahr geraten. Auf dieses Terrain wollte sich Rapp aber nicht begeben: «Wir sind erst sicher, wenn es hundertprozentig ist», sagte der Coach am Donnerstag.

Nach dem 1:0-Sieg über den Hamburger SV wollen die Kieler mit der gleichen Entschlossenheit und Leidenschaft wie gegen den Nordrivalen antreten. Fußballerisch müssen wir ’nen Tacken zulegen», gab Rapp zu.

Fehlen werden Fin Bartels, dessen Schlüsselbeinbruch aus dem HSV-Spiel mittlerweile operiert worden ist, und Fiete Arp, der sich im Training eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen hat. Von den seit zwölf Spielen sieglosen Dresdnern erwartet Rapp, «dass sie uns unter Druck setzen und volles Risiko gehen werden».