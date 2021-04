Kruse neuer Hamburger FDP-Landesvorsitzender

Hamburg (dpa/lno) – Michael Kruse ist neuer Landesvorsitzender der Hamburger FDP. Bei einem weitgehend online abgehaltenen Parteitag stimmten am Sonntag 207 Mitglieder für den 37 Jahre alten früheren Co-Fraktionsvorsitzenden in der Bürgerschaft. 127 votierten für den früheren Bürgerschaftsabgeordneten Daniel Oetzel. Weiter gab es in dem Wahlgang drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Kruse folgt der Bundestagsabgeordneten Katja Suding nach, die nach sieben Jahren als Landesvorsitzende nicht mehr antrat und sich nach der Bundestagswahl im September aus der aktiven Politik zurückziehen will.

© dpa-infocom, dpa:210425-99-345610/2

Livestream Landesparteitag mit Vorstandswahlen am Sonntag