Kritiker: Enttäuscht vom niedersächsischen Kita-Gesetz

Hannover (dpa/lni) – Der Entwurf für ein neues Kita-Gesetz in Niedersachsen erregt die Gemüter. Seit über zwanzig Jahren warteten Eltern und pädagogische Fachkräfte in den Einrichtungen auf eine umfassende Gesetzesänderung, teilte das Diakonische Werk mit. Seit Mitte November 2020 liege ein Gesetzentwurf vor.

Ein Bündnis von Wohlfahrtspflege, Gewerkschaft und Elterninitiativen sei davon allerdings enttäuscht. Entscheidende Punkte zur Verbesserung der Qualität in den niedersächsischen Kindertageseinrichtungen fehlten. Über die Details wollen Hans-Joachim Lenke, Vorstandssprecher der Diakonie in Niedersachsen, Martina Ernst, Vorstand des Bündnisses für Kinder und Familien, und Detlef Ahting, Verdi-Landesbezirksleiter Niedersachsen-Bremen, am heutigen Dienstag (13.00 Uhr) online informieren.

Am 9. März 2021 solle der Entwurf im Kabinett der Landesregierung diskutiert werden. Zuvor hatten Kita-Beschäftigte, Gewerkschaften, Kirchen und Elterninitiativen kritisiert, dass Qualitätsstandards und Personalschlüssel nicht verbessert werden.

