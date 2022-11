Kritik und Lob im Norden für Entlastungsbeschlüsse

Kiel (dpa/lno) –

Die Krisen-Entlastungsbeschlüsse von Bund und Ländern haben in der schleswig-holsteinischen Landespolitik unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Die Verständigung wäre auch schon vor Wochen möglich gewesen und hätte damit schon früher die Sorge vor den Folgen eines kalten Winters nehmen können, erklärte CDU-Fraktionschef Tobias Koch am Donnerstag. «Mal wieder macht der Bund in der Zusammenarbeit mit den Ländern nur das Minimum und bleibt Antworten zur konkreten Umsetzung von geplanten Maßnahmen schuldig.»

«Es ist richtig, dass zur Finanzierung der Strompreisbremse nun nicht nur die Gewinne der Stromerzeuger, sondern auch Gas-, Öl- und Kohleunternehmen sowie Raffinerien abgeschöpft werden», meinte Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter. «Die Einführung eines 49-Euro-Tickets wird den öffentlichen Nahverkehr stärker in die Mitte der Gesellschaft tragen.» Petersdotter lobte auch die dauerhafte Unterstützung des Bundes bei der Flüchtlingsunterbringung. Für den Landeshaushalt sei das Entlastungspaket aber eine Herausforderung.

Auch Regierungschef Daniel Günther (CDU) hatte sich positiv geäußert. «Jetzt ist der Knoten durchgeschlagen, es gibt eine Perspektive und Planungssicherheit für die kommenden beiden Winter», erklärte er. Die Ministerpräsidenten hatten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Paket zur Finanzierung milliardenschwerer Entlastungen angesichts der hohen Energiepreise vereinbart. «Ich bin zufrieden, dass der Strompreisdeckel zum 1. Januar kommt, dass der Gaspreis ab dem 1. März gedeckelt wird und dass niemand im Dezember eine Vorauszahlung leisten muss, sondern der Bund diese übernimmt», äußerte Günther.

Außerdem gab es eine Einigung auf ein Deutschlandticket für den Nah- und Regionalverkehr zum Einführungspreis von 49 Euro. Der Bund beteiligt sich mit zusätzlichen Mitteln am Nahverkehr und an der Unterbringung von Flüchtlingen. Bund und Länder teilen sich zudem die Kosten für die geplante Aufstockung beim Wohngeld.