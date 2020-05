Kritik an neuem Polizeigesetz hält an

Eine Überwachungskamera filmt einen öffentlichen Bereich an der Expo Plaza. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Obwohl das vor einem Jahr nach langem Tauziehen beschlossene neue niedersächsische Polizeigesetz den Ermittlern mehr Kompetenzen einräumt, beklagen Polizei und Justiz in der Praxis weiterhin Mängel. So ist die Online-Durchsuchung nun zwar gesetzlich zulässig, den Fahndern fehlten aber weiter die technischen Möglichkeiten dazu sowie zum Zugriff auf verschlüsselte Kommunikation. Bei der Telekommunikationsüberwachung darf die Polizei mehr als früher, scheitere aber an der Mithilfe von Anbietern, hieß es weiter. Die strittigste Maßnahme des neuen Gesetzes, die erweiterte Präventivhaft für Gefährder, kam bisher hingegen erst einmal zur Anwendung.