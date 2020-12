Krisenduell in Bremen: Werder empfängt Dortmund

Eine Fahne mit dem Vereinslogo des Werder Bremen. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Im letzten Heimspiel des Jahres empfängt Werder Bremen am Dienstag Borussia Dortmund. Die Bremer sind seit acht Spielen ohne Sieg und drohen in der Tabelle der Fußball-Bundesliga weiter abzurutschen. Aber auch die Gäste stecken in einer sportlichen Krise und haben sich am Sonntag von Trainer Lucien Favre getrennt. Auf der Bank der Dortmunder wird am Dienstag ab 20.30 Uhr der bisheriger Co-Trainer Edin Terzic die Verantwortung tragen. Werder geht mit einigen personellen Sorgen in die Partie. In Milot Rashica, Niclas Füllkrug und Davie Selke fehlen gleich drei Angreifer.

