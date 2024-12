Krimiserie «Die Pfefferkörner» gibt es nun auch als Hörspiel

Hamburg (dpa) –

Die «Drei ???» tun es schon lange, auch «TKKG» machen es und nun spielen auch «Die Pfefferkörner» mit: Die Hamburger Jungdetektive dürfen jetzt auch in Hörspielen ermitteln. Am Sonntag sollen die ersten beiden Folgen der neuen Hörspielserie in der ARD-Audiothek erscheinen, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) in Hamburg mitteilte. Die ersten beiden Folgen heißen «Die verschwundene Münze» und «Die Kakao-Krake».

Am Sonntag wird zudem eine Bonusfolge veröffentlicht, in der die fünf jungen Detektive vorgestellt werden. Gesprochen werden sie von der aktuellen Besetzung, die auch für die Fernsehserie ermittelt – also Hakim (Mads Albatros), Leo (Charlotte Farhadi), Moritz (Jan Friedrichsen), Jasina (Sophia Grande) und Amy (Melody Rose). Die Stimme der Erzählerin ist von Schauspielerin und Synchronsprecherin Leonie Landa. Fans der neuen Hörspielserie müssen nicht lange warten: Schon eine Woche später sollen elf weitere Folgen erscheinen.

Der Kinderserienklassiker «Die Pfefferkörner» aus Hamburg läuft seit 1999 im Fernsehen. Die jungen Detektive haben ihr Hauptquartier in der Speicherstadt im Hafen. Von dort aus haben sie dem NDR zufolge bereits 235 Fälle aufgeklärt. Mittlerweile ermittelt die 13. «Pfefferkörner»-Generation. Die 14. Generation dreht bereits die nächsten Folgen.