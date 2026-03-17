Kriminalbeamter soll im Block-Prozess aussagen

Hamburg (dpa/lno) –

Im Block-Prozess hat das Landgericht Hamburg für Dienstag (9.30 Uhr) erneut einen Kriminalbeamten als Zeugen geladen. Schon am letzten, dem 38. Verhandlungstag hatten zwei Kolleginnen von ihm zum Geschehen unmittelbar nach der Entführung der beiden Kinder vom Wohnort des Vaters in Dänemark in der Silvesternacht 2023/24 ausgesagt.

Am Neujahrstag waren der damals Zehnjährige und die 13-Jährige von den Entführern zu einem Bauernhof in Baden-Württemberg gebracht worden. Von dort holte Christina Block sie nach eigenen Angaben nach Hamburg.

Der Unternehmerin wird vorgeworfen, einer israelischen Sicherheitsfirma den Auftrag zur Entführung gegeben zu haben. Die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette «Block House», Eugen Block, bestreitet das.

Die 52-Jährige führt seit Jahren einen erbitterten Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Stephan Hensel um die beiden jüngsten der vier gemeinsamen Kinder.