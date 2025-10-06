Kreuzfahrtschiff verlässt Hamburg nach Sturm-Zwangspause

Wegen der Sturmflut konnte das Kreuzfahrtschiff «Aidaperla» am Samstag den Hamburger Hafen nicht verlassen. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Kiel/Hamburg (dpa/lno) –

Das wegen der Sturmflut im Hamburger Hafen festsitzende Kreuzfahrtschiff «Aidaperla» hat am frühen Morgen seine Reise fortgesetzt. Kurz nach 6.00 Uhr war das Schiff bereits auf der Elbe bei Glückstadt (Schleswig-Holstein) unterwegs und damit auf dem Weg in die Nordsee, wie auf der Internetseite Vesselfinder.com mitgeteilt wurde.

Das Kreuzfahrtschiff sollte ursprünglich am Samstag starten. Aufgrund der Schlechtwetterlage und der damit verbundenen Schließung der Elbe für bestimmte Schiffsklassen hatte sich die Abfahrt jedoch verzögert.

Ein für das Kreuzfahrtschiff mögliches Auslaufzeitfenster war dann erst wieder für die Nacht zu Montag vorgesehen. Wie das Portal «schiffe-und-kreuzfahrten.de» berichtete, sollte die «Aidaperla» ursprünglich am Samstag nach Bergen in Norwegen auslaufen, wechselte jedoch nur den Liegeplatz innerhalb des Hafens.

Orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von teils bis zu 110 Kilometern pro Stunde, starker Regen und eine Sturmflut hatten den Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg ein ungemütliches Wochenende beschert. Am Montag bleibt es im Norden laut DWD stark bewölkt, bei Temperaturen zwischen 14 und 16 Grad. Die Sonne ist demnach kaum bis gar nicht zu sehen.