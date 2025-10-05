Kreuzfahrtschiff steckt wegen Sturmflut in Hamburg fest

Kiel/Hamburg (dpa) –

Wegen der Sturmflut kann das Kreuzfahrtschiff «Aidaperla» seit Samstag nicht den Hamburger Hafen verlassen. Aufgrund der anhaltenden Schlechtwetterlage und der damit verbundenen Schließung der Elbe für bestimmte Schiffsklassen verzögere sich die ursprünglich für Samstag geplante Abfahrt, wie ein Aida-Sprecher der dpa auf Nachfrage mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Ein für das Kreuzfahrtschiff mögliches Auslaufzeitfenster sei erst für die Nacht zu Montag vorgesehen, hieß es weiter. Wie das Portal «schiffe-und-kreuzfahrten.de» berichtete, sollte die Aidaperla ursprünglich am Samstag nach Bergen in Norwegen auslaufen, wechselte jedoch nur den Liegeplatz innerhalb des Hafens.

Orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von teils bis zu 110 Kilometern pro Stunde, starker Regen und eine Sturmflut hatten den Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg ein ungemütliches Wochenende beschert. Am Montag bleibt es im Norden laut DWD stark bewölkt, bei Temperaturen zwischen 14 und 16 Grad. Die Sonne ist demnach kaum bis gar nicht zu sehen.