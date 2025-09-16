Kreuzfahrtschiff hängt wegen Unwetters in Hamburg fest

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Aida-Kreuzfahrtschiff darf wegen starken Windes den Hamburger Hafen nicht verlassen. Das teilte die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes Elbe-Nordsee mit. Bei solch starkem Wind sei es vor allem für große Schiffe nicht sicher, auf der Elbe zu fahren. Das sei bei dem Aida-Schiff ab einer Windgeschwindigkeit von 50 bis 61 Kilometern pro Stunde der Fall. Die Verkehrszentralen des Bundes in Cuxhaven und Brunsbüttel sprachen deswegen das sogenannte Windfahrverbot aus.

Aufgrund der Wettervorhersage könne man davon ausgehen, dass das Verbot gegen Abend wieder aufgehoben werde, sagte der Sprecher der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.