Kreuzfahrtsaison in Kiel hat begonnen

Kiel (dpa/lno) –

Die Kreuzfahrtsaison hat in Kiel begonnen. Mit der «AIDAnova» lief das erste Hochseekreuzfahrtschiff der Saison in Kiel ein, wie eine Sprecherin des Seehafens der Deutschen Presse-Agentur am Morgen sagte. Dieses Jahr erwartet der Hafen mehr als eine Million Kreuzfahrtpassagiere bei 175 Schiffsanläufen. Die Saison dauere bis in die Wintermonate.

Die Prognose für das laufende Jahr entspricht in etwa dem Ergebnis der Vorsaison. Im vergangenen Jahr gab es in Kiel 1,05 Millionen Kreuzfahrtgäste bei mehr als 180 Anläufen. Nach Passagierzahlen war Kiel damit Deutschlands zweitwichtigster Kreuzfahrthafen – nach Hamburg, wo der Terminaltreiber mehr als 1,3 Millionen Gäste vermeldete.