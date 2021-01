Krematorien im Norden trotz Corona noch nicht überlastet

Ein Sarg mit einem Verstorbenen mit der Aufschrift «Covid 19» wird in ein Krematorium eingeliefert. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – Trotz Corona-Pandemie sind die Krematorien in Hamburg und Schleswig-Holstein noch lange nicht an der Belastungsgrenze. In den Krematorien auf dem Ohlsdorfer und dem Öjendorfer Friedhof seien bislang keine signifikanten Steigerungen bei den Sterbefällen im Vergleich zu den Vorjahren zu verzeichnen, sagte Lutz Rehkopf, Sprecher der Hamburger Friedhöfe. Auch der Geschäftsführer der Feuerbestattungen Schleswig-Holstein, Ralf Paulsen, berichtete, in den Krematorien in Lübeck, Kiel und Tornesch gebe es bislang keine Probleme. Bilder gestapelter Särge wie im sächsischen Meißen gebe es im Norden nicht.

