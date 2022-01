Krematorien bieten Einäscherung fürs Lieblingspferd an

Blender (dpa) – Nicht nur Hunde, Katzen oder Hamster können eingeäschert werden – seit fünf Jahren ist das in Deutschland auch mit Pferden erlaubt. In Niedersachsen mit knapp 240.000 registrierten Pferden bieten zwei Pferdekrematorien diesen Service an, eines davon steht in Blender (Landkreis Verden). Dort wird nach Angaben von Betreiberin Susanne Lutz täglich ein totes Pferd kremiert. «Die Nachfrage steigt», sagt die 46-Jährige. «Zu uns kommen Besitzerinnen, die ihr Pferd oft schon von Geburt an kannten, die mit ihnen 24 Stunden am Tag auf dem eigenen Hof zusammengelebt haben.» Ihnen möchte sie einen würdigen Abschied von ihrem Tier ermöglichen.

