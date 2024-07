Kreisverwaltungen von Computerstörung betroffen

Husum/Pinneberg/Kiel (dpa/lno) –

Die weltweiten Computerprobleme haben auch Auswirkungen auf einen Teil der Kreisverwaltungen in Schleswig-Holstein.

Die nordfriesische Kreisverwaltung in Husum teilte mit, aufgrund einer technischen Störung sei die IT weitgehend ausgefallen. Die Dienststellen des Kreises könnten daher derzeit nur eingeschränkt arbeiten. Wie lange die Störung andauern werde, sei derzeit nicht abschätzbar. Besonders betroffen seien die Kfz-Zulassungsstellen in Husum und Niebüll.

Probleme hatte auch die Verwaltung des Kreises Pinneberg. Das gelte zum Beispiel für das Straßenverkehrsamt oder auch die Zuwanderungsbehörde, hieß es auf der Internetseite des Kreises. Auch der Kreis Schleswig-Flensburg berichtete von einem weitgehenden Ausfall der IT-Systeme.

Von den kreisfreien Städten war Kiel betroffen. Dort gab kleinere Probleme, wie eine Sprecherin sagte. In Lübeck und Neumünster konnte die Verwaltungen normal arbeiten.

Keine Probleme hatten die Kreise Segeberg, Stormarn, Herzogtum Lauenburg, Ostholstein und Plön.