Kreishaus in Ratzeburg bekommt Anbau

Ratzeburg (dpa/lno) –

Für 28 Millionen Euro erweitert der Kreis Herzogtum Lauenburg sein Kreishaus. Bis Ende 2027 soll das unter Denkmalschutz stehende Gebäude um einen Neubau vergrößert und komplett saniert werden. Mit dem Erweiterungsbau werde Raum für eine moderne und leistungsfähige Verwaltung im Herzen der Kreisstadt geschaffen, sagte Landrat Christoph Mager. Der Neubau soll Platz unter anderem für Büros von acht Fachdiensten und einen Kreistagssitzungssaal bieten, außerdem sind Parkplätze für Autos und Fahrräder geplant.