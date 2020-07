Kreis erlässt Bade- und Betretungsverbot für Badesee

Oldenburg (dpa/lni) – Der Landkreis Oldenburg hat für den Badesee Westrittrum in der Nähe von Großenkneten ein absolutes Badeverbot sowie ein Betretungsverbot der Ufer- und Strandbereiche erlassen. Die Corona-Kontaktbeschränkungen sowie die Mindestabstands-Regelungen im Bereich des Badesees seien in großer Vielzahl nicht eingehalten worden, wie Vor-Ort-Kontrollen der Behörden ergeben hätten. «Es geht hier nicht um Spaßverderberei», sagte Landrat Carsten Harings (parteilos) am Freitag. Leider hätten sich aber sehr viele Besucher und Besucherinnen nicht an die Regelungen gehalten. Die mit der Gemeinde Großenkneten und der Polizei abgestimmte Allgemeinverfügung gelte zunächst bis 31. Juli.

