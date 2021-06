Kreative Selbstausbauer für Gründerzeithaus gesucht

Bremerhaven (dpa/lni) – Für ein Gründerzeithaus in Bremerhaven werden Selbstausbauer mit guten Ideen für die eigenen vier Wände, die Hausgemeinschaft und das Quartier gesucht. Die Städtische Wohnungsgesellschaft Stäwog will heute das sogenannte Klushuizen-Projekt vorstellen. Der Begriff stammt aus den Niederlanden und bedeutet übersetzt Bastel- oder Ausbauhaus. Acht unausgebaute Wohnungen in dem sanierten Gebäude in der Uhlandstraße 25 stehen zum Verkauf, die in Eigenregie renoviert werden sollen. In dem Bewerbungsverfahren soll die Identifikation der zukünftigen Eigentümer mit dem Quartier eine ebenso wichtige Rolle spielen wie die gestalterische Vision für die Wohnung selbst. Die Wohnungen werden zu einem günstigen Preis verkauft, lautet das Versprechen.

© dpa-infocom, dpa:210610-99-942511/2