AfD befürchtet gleiche Zustände in Hamburg wie in Frankreich

Hamburg (dpa/lno) –

Nach den schweren Ausschreitungen in Frankreich sieht die AfD ähnliche Zustände auf Hamburg zukommen. «Dass uns das in Deutschland und auch in Hamburg droht, ist alles andere als Schwarzmalerei», sagte der AfD-Integrationsexperte Alexander Wolf am Mittwoch in einer von seiner eigenen Fraktion angemeldeten Aktuellen Stunde der Hamburgischen Bürgerschaft. Er verwies auf Silvesterkrawalle, Clan-Ausschreitungen zuletzt in Essen oder eine «explodierende Messer- und Bandenkriminalität». «Rot-Grün (in Hamburg) und die Ampel in Berlin verschließen die Augen und kapseln sich in ihrer Fake-News-Welt ein, in der es nur um Gender- und Klimawahn und einen Kampf gegen Rechts geht», sagte Wolf. Die Fraktionen aller anderen Parteien warfen der AfD Rassismus vor.