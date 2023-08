Krankenkasse: Anteil der Menschen mit Migräne steigt

Eine Frau steht in ihrer Wohnung am Fenster. Fabian Sommer/dpa/Illustration

Hannover (dpa/lni) –

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen leiden nach einer Untersuchung der Krankenkasse Barmer häufiger unter Migräne. Nach Daten der eigenen Versicherten seien 2021 insgesamt 5,3 Prozent in Niedersachsen betroffen gewesen – nach 4,2 Prozent im Jahr 2012, teilte die Kasse am Freitag mit. «Wir verzeichnen also einen Anstieg um ein Viertel innerhalb von zehn Jahren», sagte Heike Sander, die Landesgeschäftsführerin der Barmer in Niedersachsen und Bremen. In Bremen stieg der Anteil der Betroffenen unter den eigenen Versicherten in dem Zeitraum von 3,7 auf 4,8 Prozent. Die Barmer hat in den beiden Ländern einen Marktanteil von 11 Prozent.

Migräne sei die häufigste Kopfschmerzform, allein in Niedersachsen seien über 400.000 Menschen betroffen, sagte Sander. Die meisten Patientinnen und Patienten seien zwischen 50 und 59 Jahre alt, Frauen seien mit einem Anteil von 7,8 Prozent in Niedersachsen und 7,3 Prozent in Bremen weit häufiger betroffen als Männer, von denen 2,7 Prozent in Niedersachsen und 2,3 Prozent in Bremen 2021 wegen Migräne behandelt wurden.

Die Migräneattacken seien häufig einseitig pulsierend-pochend, fast immer litten die Betroffenen unter Appetitlosigkeit, etwa 80 Prozent zusätzlich unter Übelkeit, etwa die Hälfte unter Erbrechen, Lärm- und Lichtempfindlichkeit. Wer seine persönlichen auslösenden Faktoren für Migräne kenne, solle versuchen, diese zu meiden, riet die Kasse. Dazu gehöre häufig Stress, aber auch Schlafmangel oder zu viel Schlaf, hormonelle Schwankungen, Lärm, Hunger oder Wetterumschwünge könnten Migräne auslösen.

«Prophylaktische Maßnahmen können die Migräne bei den Betroffenen nicht vollständig vermeiden, aber die Häufigkeit, Schwere und Dauer der Migräneattacken verringern», sagte Sander. «Von einer Wirksamkeit der vorbeugenden Therapie spricht man, wenn die Anfallshäufigkeit um mindestens 50 Prozent reduziert wird.» Entspannungstraining sei empfohlen, außerdem regelmäßiger Ausdauersport.