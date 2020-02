Krankenhausbewegung will Senatsspitze zu Anhörung einladen

Peter Tschentscher (SPD) sitzt bei einer Sitzung auf der Regierungsbank. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Rund drei Wochen vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg wollen Beschäftigte der Krankenhäuser die rot-grüne Senatsspitze öffentlich zu einer Anhörung einladen. Mittels einer übergroßen Foto-Petition, auf der mehrere Hundert Beschäftigte Gesicht zeigen, sollen auf dem Rathausmarkt Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) am Montag zum Herunterkommen bewegt werden. Begleitet werde die Aktion von einer Delegation aus Beschäftigten verschiedener Berufsgruppen, teilte die Hamburger Krankenhausbewegung am Samstag mit. Die Anhörung selbst soll am 10. Februar stattfinden.

«Wir möchten, dass die Verantwortlichen aus Senat und Bürgerschaft uns anhören. Wir wollen ihnen persönlich die menschenunwürdigen Zustände an den Hamburger Krankenhäusern schildern, damit sie erkennen, wie dringend gehandelt werden muss», erklärte die Krankenhausbewegung. Wegen des Personalmangels an Hamburger Kliniken sei bereits im Dezember eine Petition von rund 4500 Krankenhausbeschäftigten an die Bürgerschaft übergeben worden.

