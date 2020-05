Krankenhausbewegung: Noch immer zu wenig Schutzmaterial

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburger Krankenhausbewegung hat kritisiert, dass es in der Corona-Krise noch immer zu wenig Schutzmaterial gebe. Im Umgang mit infizierten Patienten stehe inzwischen ausreichend Schutzausrüstung für Beschäftigte zur Verfügung, sagte Karlheinz Fernau von der Hamburger Krankenhausbewegung am Mittwoch. «Doch bei den mutmaßlich Nicht-Infizierten ist Schutzmaterial flächendeckend nicht in ausreichender Zahl vorhanden.» In diesen Bereichen könnten Mitarbeiter in einigen Krankenhäusern ihren Mundschutz deshalb nicht häufig genug wechseln.

Die Gesundheitsbehörde betonte auf Anfrage, es gebe inzwischen genügend Schutzausrüstung. Die Behörde gehe davon aus, dass alle Vorgaben vom Robert Koch-Institut (RKI) und den Fachgesellschaften in Hamburgs Krankenhäusern eingehalten werden.

Die Hamburger Krankenhausbewegung ist ein selbst organisierter Zusammenschluss aus Beschäftigten verschiedener Berufsgruppen in Hamburger Krankenhäusern.

