Krankenhaus Rendsburg stoppt verschiebbare Operationen

Blick auf die Imland-Klinik in Rendsburg. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archiv

Rendsburg (dpa/lno) – Wegen der steigenden Zahl von Corona-Patienten und -patientinnen mit der Omikron-Variante und Personalausfällen durch Quarantäneauflagen hat die Rendsburger Imland Klinik alle verschiebbaren Behandlungen und Operationen gestoppt. Notfälle und Tumoroperationen sind davon nicht betroffen, teilte die Klinik am Montag mit. Die Geburtshilfe in Rendsburg habe schon am Samstag auf Notbetrieb umstellen müssen – werde aber sobald als möglich wieder geöffnet.

«Wir versuchen das normale Behandlungsprogramm so weit als möglich aufrecht zu erhalten, müssen uns aber auf die pandemische Situation einstellen und Maßnahmen ergreifen, die den Betrieb auch unter starken Einschränkungen möglich machen», sagte Geschäftsführer Markus Funk. Dazu gehörten auch standortübergreifende Maßnahmen zwischen Rendsburg und Eckernförde – etwa die Konzentration von Personal an dem einen oder das Verlegen von Patientinnen und Patienten an den jeweils anderen Standort.

