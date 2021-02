Krankenhäuser klagen über Erlösrückgang wegen Epidemie

Hannover (dpa/lni) – Angesichts sinkender Einnahmen wegen unbelegter Betten während der Corona-Epidemie fordert die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) ein Nachbessern des Rettungsschirms des Bundes. Nach einer Umfrage verzeichneten die niedersächsischen Kliniken im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Rückgang der Erlöse und der Belegung von durchschnittlich 20 Prozent, teilte die Krankenhausgesellschaft am Donnerstag in Hannover mit. Lediglich 46 Prozent der Ausfälle seien vom Rettungsschirm kompensiert worden.

«Dass über einen sogenannten Krankenhaus-Rettungsschirm weniger als die Hälfte der Einnahmeausfälle der Kliniken abgedeckt werden, ist in keiner Weise nachvollziehbar», sagte der NKG-Vorsitzende Hans-Heinrich Aldag. «Ohne wesentliche Nachbesserungen laufen die Krankenhäuser auf massive wirtschaftliche Probleme zu.» Ein bloßes Verlängern des Rettungsschirms bis in den April hinein, so wie es das Bundesgesundheitsministerium in einem Verordnungsentwurf vorgesehen habe, reiche nicht.

Nach den gegenwärtigen Vorgaben des Bundes hätten nämlich viele Krankenhäuser auch dann keinen Anspruch auf finanzielle Unterstützung, wenn sie Corona-Patienten versorgten. Und bei anderen liefen die Ausgleichszahlungen in Kürze aus, da der Inzidenzwert in vielen Kreisen in Niedersachsen inzwischen unterhalb von 70 liegt. Die Belastung der Kliniken dauere jedoch an, und die Belegung der Intensivstationen bewege sich nach wie vor auf einem hohen Niveau.

