Fraktionen im Streit um Krankenhäuser und Klimaproteste

Kiel (dpa/lno) –

Überschattet von Streit zwischen Opposition und Koalition rückt die Lage der Krankenhäuser in den Fokus des Kieler Landtags. Zum Auftakt der letzten Sitzung in diesem Jahr wird sich das Parlament am Mittwoch damit befassen. Die Oppositionsfraktionen SPD, FDP und SSW hatten eine Aktuelle Stunde zur Finanzierung von Investitionen in Neubauprojekte beantragt.

Die Landesregierung müsse klare Ansagen machen, forderte am Dienstag FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. Die frühere Jamaika-Koalition habe sich vor einem Jahr darauf verständigt, noch ausstehende 800 Millionen Euro zu mobilisieren. Davon sei eine erste Tranche schon in feste Zusagen geflossen, aber der Rest scheine wieder offen zu sein.

Von falschen Behauptungen sprach CDU-Fraktionschef Tobias Koch. Er könne dokumentieren, dass es eine solche Vereinbarung nicht gegeben habe. Es sei eine Finanzierungslücke von 628 Millionen Euro geblieben und es habe keine Zusagen gegeben, die jetzt wieder einkassiert würden. Dass dies auch Ex-Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) behaupte, erstaune ihn sehr, sagte Koch. «Ich weiß nicht, was die Opposition da im Augenblick treibt.» Sie wolle auch einen nicht bestehenden Zusammenhang zwischen fehlenden Mitteln für Investitionen und der aktuell schwierigen Lage der Kliniken herstellen.

«Ich kenne eine solche Zusage nicht», sagte auch der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Lasse Petersdotter. Angesichts der verschärften Lage von Kliniken mit bisher zwei Insolvenzfällen (Diako – Flensburg und Imland – Rendsburg/Eckernförde) forderte SSW-Fraktionschef Lars Harms einen Krankenhausgipfel mit allen wichtigen Beteiligten. Petersdotter begrüßte den Vorschlag.

«Das wäre ein Desaster», sagte SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller zu einem auch von ihm befürchteten Nichteinhalten von Zusagen für Investitionen. Die Träger – für Sana in Lübeck und ein zentrales Krankenhaus im Kreis Pinneberg – seien fest davon ausgegangen, dass es diese Zusagen gibt. Ex-Minister Garg sei der «beste Zeuge» dafür.

Die Kliniken müssten wissen, wie es in den nächsten Jahren weitergeht, sagte FDP-Fraktionschef Vogt. Die Koalition habe hier offenkundig keinen gemeinsamen Kurs.

Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken kündigte unterdessen an, dass das Land wegen der nach wie vor fehlenden Bundesmittel für Krankenhäuser in Vorleistung gehen werde. Viele Kliniken seien vor allem wegen der enormen Energiekosten und der Inflation massiv unter Druck geraten, sagte die CDU-Politikerin. «Krankenhäuser können sich aus dieser Lage nicht selbst befreien, deshalb braucht es schnelle Hilfe durch den Bund.» Da die Mittel des Bundes zu langsam flössen, habe sie am Dienstag einen Antrag in den Finanzausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages eingebracht, nach dem die Ausgleichszahlungen des Bundes an die Plankrankenhäuser vorerst vom Land übernommen werden. Der Bund will bislang insgesamt sechs Milliarden Euro bereitstellen.

Der Landtag debattiert bis Freitag auch über die Nutzung von Erdwärme, die Probleme bei der Entsorgung des Hamburger Hafenschlicks, Anpassungen an den Klimawandel, den Ausbau der Windenergie und Proteste von Klimaaktivisten der Gruppe «Letzte Generation». «Radikale Klimaproteste wie gefährliche Eingriffe in den Straßen- bzw. Flugverkehr, Gefährdung von Menschenleben, Beschädigung oder Zerstörung von Kunstwerken oder Gebäuden» dürften nicht geduldet werden, heißt es dazu in einem FDP-Antrag. «Extremismus fängt da an, wo Aktivisten für ihren Protest bewusst Gesetze brechen.»

In der Koalition gebe es ein gemeinsames Grundverständnis, sagte CDU-Fraktionschef Koch. Demnach gefährdeten radikale Proteste den gesellschaftlichen Konsens für Klimaschutz, und Proteste dürften nicht mit Straftaten einhergehen oder Menschenleben gefährden.

Er verstehe die Verzweiflung von Aktivisten, sagte Petersdotter. Einige Protestformen richteten sich aber gegen die falschen Menschen, etwa wenn Wege zur Arbeit blockiert werden. «Wenn die FDP sagt, jeder Rechtsbruch ist Extremismus, dann weiß ich nicht, womit sie da als Bürgerrechtspartei landen will.» Es sei extrem dünnes Eis, Legitimität von Protesten zu bewerten. «Ich bin mal gespannt, ob (der FDP-Agrarpolitiker) Oliver Kumbartzky den Landwirten, die Straßen blockieren, ebenso Extremismus unterstellt, wie er es mit den Klimaaktivisten macht.» Gewalt sei nicht akzeptabel, betonte Petersdotter.

«Ich glaube, die FDP versucht, konservativer zu sein als die CDU», sagte er. Dabei drohe sie ihren Markenkern zu verlieren. Petersdotter beschied der FDP auch ein «Bedürfnis nach Kampagne». Sie wolle die CDU unter Druck setzen und verkenne, dass die Koalition einen gemeinsamen Kern habe und das Land voranbringen wolle.

Vogt wies das zurück. Die «Letzte Generation» erweise mit «unsinnigen und strafbaren Aktionen» dem Klimaschutz einen Bärendienst. Es habe nichts mit legitimen Protesten zu tun, Kunstwerke zu beschädigen oder Parteizentralen zu attackieren. SPD-Fraktionschef Losse-Müller kündigte einen Alternativantrag an. Beim Klimaschutz müsse mehr getan werden. Um mit den Protesten klarzukommen, reichten die Gesetze aus.