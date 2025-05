Krankenfahrstuhl-Fahrer stürzt in Graben

Unter Lebensgefahr wird der Fahrer eines Krankenfahrstuhls in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Barsinghausen (dpa/lni) –

Der Fahrer eines Krankenfahrstuhls ist in Barsinghausen in der Region Hannover nach einem medizinischen Notfall in einen Graben gestürzt. Er wurde lebensgefährlich verletzt – allerdings nicht durch den Sturz, sondern durch den medizinischen Notfall, wie die Polizei mitteilte.

Der 56-Jährige sei ersten Erkenntnissen nach von der Straße abgekommen, durch einen Grünstreifen gefahren und schließlich in dem Graben gelandet. Der Mann überschlug sich dabei und blieb unter seinem elektrisch angetriebenen Gefährt liegen.

Passanten entdeckten den verunglückten 56-Jährigen. Sie alarmierten Rettungskräfte, die den Mann noch am Unfallort reanimierten. Ein Rettungswagen brachte den 56-Jährigen dann am Mittwochmittag in ein Krankenhaus.