Rendsburg (dpa/lno) – Im Rendsburger Hafen ist ein Kranführer bei einem Unfall am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Der Kran habe einen Trichter von einem Ort an den anderen gehievt und sei kurz vor dem Absetzen aus zunächst unbekannter Ursache wie in Zeitlupe umgestürzt, sagte ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Rendsburg-Eckernförde. Der Kranführer habe sich selbst befreien können. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte «shz.de» darüber berichtet.