Kran fährt im Kreis Steinburg in Stromleitung

Sankt Margarethen (dpa/lno) –

Ein Kran hat eine Stromleitung im Kreis Steinburg beschädigt. Der Kranfahrer sei gegen 13.40 Uhr in Sankt Margarethen in eine Hochspannungsleitung gefahren, sagte eine Sprecherin der Regionalleitstelle. Dabei wurde ein Stromkabel beschädigt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Neben der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Der Kranfahrer wurde mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht. Der Netzbetreiber war am Nachmittag mit Reparaturarbeiten beschäftigt, wie die Sprecherin sagte. Informationen dazu, ob und in welchem Maße es zu Stromausfällen kam, gab es zunächst nicht.