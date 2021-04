Krampfanfall im Streifenwagen: Mann stirbt im Krankenhaus

Hamburg (dpa/lno) – Ein 58 Jahre alter Mann hat im Hamburger Stadtteil Billstedt, während der Vollstreckung eines Haftbefehls gegen ihn, einen Krampfanfall erlitten und ist anschließend im Krankenhaus gestorben. Er wurde am Donnerstagabend von der Polizei an seiner Wohnanschrift verhaftet, da zwei Haftbefehle gegen ihn vorlagen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als der Streifenwagen am Polizeikommissariat ankam, erlitt der 58-Jährige aus zunächst ungeklärter Ursache einen Krampfanfall. Er wurde laut Polizeiangaben unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er wenige Stunden später.

© dpa-infocom, dpa:210402-99-65097/2

PM