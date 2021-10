Kramp-Karrenbauer besucht die Marineschule Mürwik

Blick auf die Marineschule im Flensburg. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Flensburg (dpa) – Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) besucht heute die Marineschule in Flensburg-Mürwik. Die Ministerin will sich dort einen persönlichen Eindruck von der praktischen Ausbildung der Offizieranwärter verschaffen, wie die Marine ankündigte. Geplant sind auch persönliche Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten. Kramp-Karrenbauer schaut sich bei ihrem Rundgang den 2018 modernisierten Schiffsführungssimulator an und besucht auch die Segelvorausbildung am Übungsmast der Schule. Dort lernen die künftigen Kadetten des Segelschulschiffs «Gorch Fock» das Aufentern in die Takelage an Land.

© dpa-infocom, dpa:211013-99-585417/2