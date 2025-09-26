Kramermarkt in Oldenburg beginnt – Was ist wichtig?

Oldenburg (dpa/lni) –

Der Kramermarkt in Oldenburg zählt zu den größten Volksfesten im Nordwesten. In diesem Jahr wird er zum 418. Mal organisiert – vom 26. September bis zum 5. Oktober. Was erwartet die Menschen auf dem Freigelände an den Weser-Ems-Hallen?

– Rund 250 Buden und Fahrgeschäfte – darunter ist eine Achterbahn, ein Riesenrad, eine Geisterbahn, eine Wildwasserbahn, Kinderkarusselle und rasante Rundfahrgeschäfte. Im Laufgeschäft Feueralarm können Interessierte eine Feuerwache erkunden und Hindernisse überwinden. In einem Zirkuszelt wird ein kostenloses Kinderprogramm mit Mitmach-Angeboten und Kasper-Vorstellungen organisiert.

– Zum Programm gehört der Festumzug mit rund 100 Festwagen und Fußgruppen an diesem Samstag (27.9.). Am Montag (29.9.) ist im Riesenrad ein Meet & Greet mit dem Basketballteam EWE Baskets geplant – die Plätze dafür wurden im Vorfeld verlost. Bei der Kramermarktsparade am Mittwoch (1.10.) sind Figuren wie Super Mario und Disney-Charaktere wie Micky Maus dabei. Gegen Abend am 3. Oktober startet ein Laternenumzug.

– Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort, um für Sicherheit zu sorgen. Straßensperren sollen die Zufahrt auf das Gelände verhindern. Waffen, andere gefährliche Gegenstände, Glasflaschen und Gläser dürfen nicht mitgebracht werden. Hinweistafeln informieren über schnelle Wege zur Polizei, zu den Rettungsdiensten und zur Marktverwaltung. Die Stadt bittet Hundebesitzer, ihre Tiere zu Hause zu lassen.

– Zum Umzug am Samstagnachmittag (27.9.) sind weite Teile der Innenstadt gesperrt.