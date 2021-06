Das Kohlekraftwerk Moorburg im Hamburger Hafen. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Das Hamburger Steinkohlekraftwerk Moorburg wird wie lange geplant am 7. Juli endgültig stillgelegt. Sowohl der Energiekonzern Vattenfall als auch die Umweltbehörde bestätigten am Mittwoch den Termin. Der kommerzielle Betrieb des Kohlekraftwerks war schon am 18. Dezember 2020 eingestellt worden. Seither wurde das erst 2015 angelaufene Kraftwerk nur noch als Reserve vorgehalten.

