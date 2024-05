Kradfahrerin bei Unfall in Techau schwer verletzt

Pansdorf (dpa/lno) –

Eine 18 Jahre alte Frau auf einem Leichtkraftrad ist zwischen den Ortschaften Pansdorf und Techau im Kreis Ostholstein schwer verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen sei die junge Frau von einem überholenden Lastwagen gestreift und von der Fahrbahn gedrängt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zeugen hätten die schwer verletzte 18-Jährige am Montagabend am Straßenrand gefunden. Der Fahrer des mutmaßlich überholenden Lastwagens entfernte sich unerkannt. Die 18-Jährige wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.