Kradfahrer bei Kollision schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Kradfahrer ist am Montagabend beim Zusammenstoß mit einem Lieferwagen in Hamburg schwer verletzt worden. Das Motorrad sei im Stadtteil Horn im Bereich einer Kreuzung mit dem abbiegenden Kleintransporter kollidiert, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 61 Jahre alte Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der oder die Fahrerin des Sprinters blieb unverletzt.

Nach Erkenntnissen der Polizei hat einer der beiden Unfallbeteiligten eine rote Ampel missachtet haben. Ob das Krad oder der Transporter über rot fuhr, war zunächst unklar.