Krabben und Massagen: Was die Küste Karnevalsmuffeln bietet

Norddeich/St. Peter-Ording (dpa) –

Küste statt Kamelle: Über die Karnevalstage kommen viele Menschen aus den deutschen Karnevalshochburgen für eine Auszeit an die Küsten nach Niedersachsen und Schleswig-Holstein. «Die Nachfrage nach den Traditionsveranstaltungen im Auszeit-vom-Karneval-Programm ist jedes Jahr enorm groß», sagte etwa die Kurdirektorin Eva Krüger-Linzer des ostfriesischen Küstenortes Norden-Norddeich.

Wie andere Orte auch bietet Norden-Norddeich für Karnevalsgestresste in den kommenden Tagen spezielle Veranstaltungsprogramme an – Höhepunkt des närrischen Treibens ist Rosenmontag (3. März). In der kühleren Jahreszeit zieht es sonst eigentlich eher wenig Urlauber an Nord- und Ostsee.

Die Tourismusagentur Schleswig-Holstein (TASH) möchte dies gerne ändern und wirbt für einen Aufenthalt im Winter. Es sei die beste Wellness-Kur für Körper und Geist. Wer sich vor der «fünften Jahreszeit» auf Karnevalsflucht begeben möchte, sei herzlich willkommen, teilte die TASH mit. An vielen Orten könne man bei Strandspaziergängen und langen Wanderungen, in der Sauna oder einer Massage entspannen.

Grömitz und Co. haben Karnevalshochburgen im Blick

Das gesamte Ostseeferienland mit den Orten Dahme, Grömitz, Kellenhusen, Grube und Lensahn beispielsweise hat die Gestressten aus den Karnevalsregionen im Blick, wie ein Sprecher des Tourismus-Service Grömitz sagte. «Jedes Jahr rund um das Fastnachtswochenende bieten wir mit dem Strandfeuer eine besondere Veranstaltung an, die auch gezielt für Gäste aus dem Rheinland ein attraktives Angebot schafft.»

Die Übernachtungsauslastung ist demnach über das Fastnachtswochenende im Vergleich zu anderen Winterwochenenden deutlich höher – und das auch verstärkt mit Gästen aus den Karnevalsregionen, wie der Sprecher sagte.

St. Peter-Ording ist überdurchschnittlich gut gebucht

Im nordfriesischen St. Peter-Ording werden Veranstaltungen wie «SPO leuchtet – Licht trifft Lyrik», das traditionelle Biikebrennen und die «Night of Light Party» bundesweit beworben: «Um auch Besucher aus Regionen mit ausgeprägter Karnevalstradition anzusprechen, die dem Trubel entfliehen und stattdessen einen Urlaub in St. Peter-Ording genießen möchten», wie eine Sprecherin der Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording sagte. Der Ort sei Ende Februar und Anfang März überdurchschnittlich gut gebucht. «Wir sind aber noch nicht ausgebucht, für Kurzentschlossene gibt es also noch Angebote.»

Seenotretter-Übung und Krabbenpulen in Ostfriesland

In Norden-Norddeich ist der Tourismusservice schon seit Jahren auf Karnevalsmuffel eingestellt. «Trotzdem versuchen wir immer auch neue Events anzubieten, um unseren langjährigen Gästen und natürlich auch den Einheimischen immer wieder etwas Neues bieten zu können», sagte Kurdirektorin Krüger-Linzer. Dabei geht es um Gemütlichkeit und Naturerleben. In diesem Jahr steht das mehrtägige Programm ab dem 28. Februar unter dem Motto «Traditionen, Leben und starke Menschen hinterm Deich».

Urlauber können wählen: Es gibt einen Strandspaziergang mit Norddeichs Strandchef, eine Schöpfwerkstour, ein Anfängerkurs im Krabbenpulen und eine Übung der Seenotretter. Außerdem werden Vorträge, Musik, Kabarett und Museumsführungen angeboten. Manche Angebote kosten etwas. Der Erlös kommt der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zu Gute. Einige Veranstaltungen sind bereits ausgebucht.

Wanderung mit wenigen Worten auf Baltrum

Zuflucht finden Karnevalsmuffel auch auf einigen Nordseeinseln – zum Beispiel auf der kleinsten ostfriesischen Insel Baltrum. Für die Gäste der «Insel-Auszeit» ab dem 27. Februar planen die Inseltouristiker eine Woche lang Angebote rund um Naturerlebnisse, Ruhe und Genuss. Dazu zählen etwa eine Kältegewöhnung mit Thalasso-Spaziergängen, eine Wenige-Worte-Wanderung, Insel- und Naturführungen sowie Sportangebote.