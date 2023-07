Kownacki über Sprung in Bundesliga: «Kann eine Menge lernen»

Bremen (dpa/lni) –

Neuzugang Dawid Kownacki geht demütig in die neue Spielzeit der Fußball-Bundesliga mit Werder Bremen. «Ich habe zweite Liga gespielt», sagte der Stürmer am Mittwoch in Bremen und ergänzte: «Ich denke, ich kann eine Menge lernen.» Kownacki war ablösefrei von Fortuna Düsseldorf an die Weser gewechselt.

In der abgelaufenen Spielzeit hatte der 26-Jährige in 32 Ligaspielen 14 Tore erzielt und neun Vorlagen gegeben. Dabei sei er «nicht die typische Nummer neun», sagte Kownacki. Ähnlich wie sein neuer Teamkollege Marvin Ducksch spiele auch er gerne etwas defensiver. «Da kann ich viele Läufe machen», erklärte der siebenfache polnische Nationalspieler. Mit Ducksch spielte er ein halbes Jahr zusammen in Düsseldorf.

Schon vor seinem ersten Pflichtspieleinsatz für Werder gab es eine Premiere: «Das war meine allererste Pressekonferenz auf Deutsch», sagte Kownacki und fügte an: «Ich denke, es war nicht schlecht.»