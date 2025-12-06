«Kotzt mich an»: St. Pauli-Coach poltert gegen Balljungen

Köln (dpa) –

Trotz des glücklichen Punktgewinns nach neun Niederlagen in Serie hat St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin nach der Partie beim 1. FC Köln deutliche Kritik an den Balljungen geäußert. «Ich habe lange überlegt, ob ich darüber reden soll, aber es kitzelt und es brennt einfach in mir. Ich will jetzt niemandem vom FC Köln zu nahe treten, aber die Situation kotzt mich wahnsinnig an. Ich verstehe es nicht, dass einige Mannschaften das nicht hinkriegen mit diesen Balljungen», sagte Blessin nach dem 1:1.

«In der ersten Halbzeit war es so, dass die Bälle noch draußen lagen, zweite Halbzeit waren die Bälle auf einmal weg. Mach es doch bitte so, dass die Bälle die ganze Zeit – wie in England – draußen liegen und dann lassen wir die Balljungen in Ruhe und das ist eine faire Lösung», ergänzte der Coach der Kiezkicker.

DFL empfiehlt strengere Regeln

Die DFL hatte den 36 Erst- und Zweitligisten im Sommer empfohlen, ihre Ballkinder nur noch dafür einzusetzen, die Bälle auf Markierungsplättchen zu legen, anstatt sie einem Spieler zuzuwerfen. Die Umsetzung des Konzepts ist aber nicht verpflichtend.

Kölns Trainer Lukas Kwasniok reagierte zurückhaltend auf das Problem des Gästetrainers. «Ich habe es nie mitbekommen, aber klar, wenn du hinten liegst, dann fällt dir so was eher auf», sagte der FC-Coach und füge hinzu: «Wenn – und da hat der Alex recht – das von der DFL grundsätzlich mal so gleich gemacht werden soll in Zukunft, dann wird sich das früher oder später sicher auch bis nach Köln rumsprechen.»