Kostenloser Eintritt in Museen für Kinder und Jugendliche

Flensburg (dpa/lno) –

Kinder und Jugendliche können mit der MuseumsCard von diesem Samstag an bis zum 12. November mehr als 130 Museen, Ausstellungen und kulturelle Bildungsorte in Schleswig-Holstein kostenlos besuchen. Zehn Häuser sind in diesem Jahr erstmals dabei, wie der Landesjugendring Schleswig-Holstein am Freitag anlässlich der Auftaktveranstaltung in Flensburg mitteilte.

Philipp Salamon-Menger vom Bildungsministerium sagte, die MuseumsCard sei ein herausragendes Angebot in der kulturellen Kinder- und Jugendbildung in Schleswig-Holstein. Es ermögliche Kindern und Jugendlichen einen unkomplizierten Einstieg in die reichhaltige Kulturlandschaft des Landes.

Knapp 160 000 Karten sind dieses Jahr in Sparkassen, Museen, Büchereien, Jugendverbänden, beim Landesjugendring sowie in vielen Tourist-Informationen erhältlich. Alternativ kann die MuseumsCard auf www.meine-museumscard.de oder als Web-App kostenfrei aus dem Internet heruntergeladen werden.

Wer drei Stempel auf seiner MuseumsCard sammelt oder QR-Codes in den Museen scannt, kann eine Übernachtungsreise, Sommerferientickets oder Sachpreise gewinnen. An zwei Tagen in den Herbstferien, dem 19. und 26. Oktober 2023, können mit der MuseumsCard zudem alle Busse und Bahnen des Nahverkehrs in Schleswig-Holstein kostenlos genutzt werden. Das Bildungsministerium und die Sparkassen finanzieren die Aktion gemeinsam.