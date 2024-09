Kostenlose Tablets an Schulen weiter nicht in Sicht

Hannover (dpa/lni) –

Die von Niedersachsens rot-grüner Landesregierung in Aussicht gestellten kostenlosen Leih-Tablets für den Schulunterricht lassen weiter auf sich warten. «Angesichts sinkender Steuereinnahmen sind die öffentlichen Haushalte derzeit stark unter Druck. Bedauerlicherweise stehen daher aktuell keine Haushaltsmittel zur Umsetzung des Koalitionsvorhabens bereit», zitiert die «Braunschweiger Zeitung» das Kultusministerium.

Im Koalitionsvertrag von SPD und Grünen heißt es, alle Schülerinnen und Schüler müssten unabhängig von finanziellen Voraussetzungen an der Bildung in der digitalen Welt teilhaben können. Deshalb werde das Land schrittweise digitale Endgeräte zur Verfügung stellen: «In einem ersten Schritt betrifft das die Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 8, in weiteren Schritten dann auch jüngere Schülerinnen und Schüler.»

Der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Fühner sagte dem Bericht zufolge: «Gleichzeitig A13 und Tablets für alle zu versprechen, war Wählertäuschung.» Mit A13 ist die bereits umgesetzte Anhebung der Gehälter für viele Lehrkräfte auf eine neue Entgeltstufe gemeint.