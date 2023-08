Kostenlose Binden und Tampons für Hannovers Schulen

Hannover (dpa/lni) –

Alle weiterführenden Schulen in Hannover können künftig ihren Schülerinnen kostenlose Binden und Tampons anbieten. Die Stadt Hannover sicherte den Schulen die Finanzerung zu, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Dienstag sagte. Zuvor hatte die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» berichtet. Ein Pilotprojekt an 16 Schulen sei gut verlaufen. In diesen waren in den Toilettenräumen Spender mit Menstruationsartikeln aufgestellt worden. Zuvor hatten Mädchen im Schulsekretariat nach Binden beziehungsweise Tampons fragen müssen.

Die Schulen tragen die Kosten für die Menstruationsartikel aus ihren Budgets, sagte die Stadtsprecherin. Sollte das Schulbudget nicht ausreichen, werde nachgesteuert. Bundesweit gibt es ähnliche Initiativen in anderen Städten. Hannover habe sich an der Stadt Göttingen orientiert, hieß es.

Im Bundesland Bremen sollen ebenfalls alle Schulen die Hygieneartikel kostenlos zur Verfügung stellen können, wie das Bildungsressort Ende Mai ankündigte. Die Umsetzung sollte den Schulen überlassen werden. Das niedersächsische Kultusministerium erklärte im Juni, es gebe rechtlich keine Möglichkeit, die Artikel für alle Schulen im Land aus dem eigenen Haushalt zu bezahlen. Zuständig seien die Schulträger.