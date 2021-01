Kosten für Pflegeheim-Bewohner deutlich gestiegen

Zwei pflegebedürftige Frauen sitzen in einem Pflegeheim in ihren Rollstühlen nebeneinander. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Die finanzielle Belastung der Bewohner von Pflegeheimen in Schleswig-Holstein ist im vergangenen Jahr erneut stark gestiegen. Im landesweiten Durchschnitt erhöhte sich der monatliche Betrag um 123 Euro auf 1892 Euro – ein Plus von fast sieben Prozent, wie der Landesverband der Ersatzkassen (vdek) am Freitag mitteilte. Vor drei Jahren waren es noch 1498 Euro. In Deutschland insgesamt beträgt der Mittelwert derzeit 2068 Euro.

Im Norden sei die Summe niedriger, weil hier viele Träger die Pflegekräfte nicht nach verbindlichen tariflichen Regelungen entlohnten, gab der Verband an. Der Eigenanteil setzt sich zusammen aus den Kosten für die reinen Pflegeleistungen, den Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung sowie dem Anteil der Bewohner an den Investitionskosten.

Angesichts der seit Jahren steigenden Kosten fordert der Verband der Ersatzkassen eine Finanzreform der Pflegeversicherung. «Wenn bei den Eigenanteilen nichts geschieht, werden immer mehr Menschen auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen sein», erklärte die Leiterin der vdek-Landesvertretung, Claudia Straub.

© dpa-infocom, dpa:210129-99-222233/2