Kosten dämpfen Ergebnis der Lufthansa Technik

Hamburg (dpa/lno) –

Trotz hoher Nachfrage nach Flugreisen hat die Lufthansa-Wartungstochter den operativen Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr nur leicht gesteigert. Das geht aus den heute veröffentlichten Zahlen der Lufthansa Technik zum Geschäftsjahr 2024 hervor. Das Unternehmen verweist auf Kostensteigerungen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) lag bei 635 Millionen Euro, was im Vorjahresvergleich einem Plus von einem Prozent entspricht. Das Nettoergebnis nennt die Firmentochter nicht.

Der Umsatz stieg aufgrund der hohen Nachfrage in dem Markt im Vorjahresvergleich um 14 Prozent auf den Rekordwert von rund 7,4 Milliarden Euro. 2023 lag das Wachstum mit 18 Prozent leicht höher.

Wachstumsprogramm bis 2030

Lufthansa Technik beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 24.000 Mitarbeiter und ist der weltweit führende herstellerunabhängige Anbieter von Wartung, Reparatur und Überholung für zivile, kommerziell betriebene Flugzeuge. Um die erklärte Position auszubauen, hatte das Unternehmen 2023 das Ziel ausgegeben, 2030 ein operatives Ergebnis von mehr als einer Milliarde Euro und einen Umsatz von mehr als zehn Milliarden Euro zu erreichen.

Unter anderem investiert Lufthansa Technik in einen neuen Standort bei Porto (Portugal) und in ein Werk in Calgary (Kanada). Der Unternehmenssitz in Hamburg wird umfassend modernisiert.

Firmenchef: Nachfrage nach Flugreisen ungebrochen

«Da die Nachfrage nach Flugreisen und neuen Flugzeugen trotz geopolitischer Unsicherheiten weltweit ungebrochen ist, erwarten wir auch für die kommenden Jahre ein deutliches Wachstum», sagte Unternehmenschef Sören Stark.