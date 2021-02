Kosmetikerinnen in Bremen fordern berufliche Anerkennung

Kosmetikerinnen und Kosmetiker demonstrieren mit Mund-Nasen-Schutz und Sicherheitsabstand vor dem Rathaus für berufliche Anerkennung. Foto: Sina Schuldt/dpa/Aktuell

Bremen (dpa/lni) – «Nicht nur der Friseur ist systemrelevant» – mit solchen Losungen haben etwa 20 Kosmetikerinnen am Freitag in Bremen für eine Anerkennung ihres Berufs demonstriert. «Unser Beruf gehört zum Gesundheitswesen», hieß es in dem Aufruf der Kosmetikerinnung Bremen zu der Kundgebung vor dem Rathaus. Die wirtschaftliche Lage im Lockdown sei existenzbedrohend.

Ein Problem sei, dass Kosmetikerin kein anerkanntes Berufsbild sei, sagte Sabrina Menke, Vizeobermeisterin der Friseurinnung Bremen. In der Corona-Pandemie werde auch übersehen, dass Kosmetikerinnen bei der Hautpflege eine medizinisch notwendige körpernahe Dienstleistung erbringen. Deshalb forderten die Demonstrantinnen, dass auch ihre Läden ab dem 1. März öffnen dürfen wie Friseursalons.

