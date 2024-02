Koschinat nach Gratulation: «Hat noch nie einer gesagt»

Osnabrück (dpa/lni) –

Nach dem ersten Sieg mit dem VfL Osnabrück ist Trainer Uwe Koschinat humorvoll mit dem Umstand umgegangen. «Uwe, dir und deiner Mannschaft Glückwunsch zum Sieg», sagte Hannover-96-Coach Stefan Leitl nach dem überraschenden 1:0 (0:0) des VfL am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga. «Hat noch nie einer gesagt», fiel Koschinat Leitl ins Wort, der daraufhin grinsend erwiderte: «Deshalb ist es mir auch wichtig, dass ich so beginne.»

Koschinat hatte die Niedersachsen Ende November 2023 übernommen. Im neunten Spiel war dem 52-Jährigen der erste Sieg nach fünf Unentschieden und drei Niederlagen gelungen. «Ich habe nie an der Arbeitshaltung der Mannschaft, am Zusammenhalt, an der Intensität, die wir auf den Platz bringen können, gezweifelt», sagte Koschinat. Gegen Aufstiegskandidat Hannover hatte ein Tor von Erik Engelhardt zum Sieg gereicht. Trotz des Sieges bleiben die Osnabrücker mit nun 15 Punkten weiter abgeschlagen auf dem letzten Tabellenrang.