Kopf mit Hammer eingeschlagen: Prozess gegen Brüder beginnt

Eine Statue der Justitia steht neben Aktenbergen. Foto: Volker Hartmann/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Zwei junge Männer müssen sich von heute an vor einer Jugendstrafkammer des Hamburger Landgerichts unter anderem wegen versuchten Totschlags verantworten. Sie sollen Mitte Juni dieses Jahres einen Verwandten mit einem Hammer lebensgefährlich am Kopf verletzt haben, weil dieser am Vorabend seinen eigenen kleinen Bruder geschlagen haben soll, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte. Bei den Angeklagten handelt es sich demnach ebenfalls um zwei Brüder.

Ihr 22 Jahre altes Opfer sollen die Beschuldigten laut Staatsanwaltschaft in der Wohnung von dessen Eltern in Hamburg-Harburg überrascht haben. Während dieser im Bett lag, schlugen und traten sie demnach auf ihn ein. Der ältere Angeklagte soll dabei einen mitgebrachten Hammer benutzt und den Verwandten so schwer verletzt haben, dass dieser ein lebensgefährliches offenes Schädel-Hirn-Trauma erlitt und notoperiert werden musste.

Bei der Festnahme des 21 Jahre alten Angeklagten wurden nach Informationen der Staatsanwaltschaft zwei Beutel mit Cannabisharz und Marihuana gefunden. Weil sein Bruder erst 19 Jahre alt ist, wird – wie bei diesem Tatbestand vorgesehen – vor dem Jugendschwurgericht verhandelt.