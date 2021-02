Kopenhagener Radwege auf Hamburger Elbchaussee

Ein Fahrradfahrer mit Helm fährt über einen Radweg. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Sogenannte Kopenhagener Radwege sollen künftig auf der Hamburger Elbchaussee für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. Solche Radwege, die baulich sowohl vom Fuß- als auch vom Autoverkehr abgegrenzt sind, sollen beidseitig überall dort entstehen, wo die Breite der noblen Verkehrsader im Hamburger Westen dies zulasse, teilte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Montag mit. An schmaleren Stellen, wo sich Radfahrer und Autos auch künftig zumindest in eine Fahrtrichtung die Straße teilen müssen, solle dies durch eine Kette von Piktogrammen auf dem Asphalt klar und für alle sichtbar gemacht werden.

«Kopenhagener Radwege und eine durchgehende Piktogrammkette sind ein echtes Novum für Hamburg», sagte der Senator. «Hiermit setzen wir unsere Politik, Rad- und Autoverkehr stärker voneinander zu trennen, erstmalig in dieser Form in Hamburg um.» Dadurch würden Sicherheit und Komfort für Radfahrer erhöht. «Aber auch für Fußgängerinnen und Fußgänger sind die Kopenhagener Radwege mit ihrer baulichen Trennung ein Gewinn an Sicherheit und Komfort.»

An den Schmalstellen sollen die neuen Radwege nur auf einer Straßenseite gebaut werden. «Wir haben dabei aus Sicherheits- und Komfortgründen darauf geachtet, dass der Radverkehr soweit möglich bergauf über Kopenhagener Radwege geführt wird und bergab auf der Straße fährt», sagte Tjarks.

Der Radwegebau sei eingebettet in die Grundsanierung der Elbchaussee, die ab Mai in mehreren Schritten zwischen Blankenese und Altona beginnen soll. Zugleich soll während der auf drei Jahre angelegten Bauzeit eine über hundert Jahre alte Trinkwasserleitung erneuert werden, über die der Hamburger Westen versorgt wird.

