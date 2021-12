Konzert mit 800 Besuchern ohne Corona-Regeln beendet

Hamburg (dpa/lno) – Ein Konzert mit etwa 800 Besuchern ist aufgrund der Missachtung der Corona-Verordnung am Abend in Hamburg-Allermöhe durch die Polizei beendet worden. Wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte, wurden bei der gewerblichen Veranstaltung mit Live-Band unter anderem keine Abstände eingehalten. Der Veranstalter sei daher kontaktiert worden. Im Laufe des Einsatzes sei es zu vereinzelten Zwischenfällen gekommen, so sei die Halle beschädigt worden und es seien auch Platzverweise ausgesprochen worden. Diverse Ordnungswidridkeitsverfahren seien eingeleitet worden.

© dpa-infocom, dpa:211225-99-501260/2