Kontrolle über Motorrad verloren – 24-Jähriger stirbt

Eschershausen (dpa/lni) –

Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem schweren Unfall im Landkreis Holzminden ums Leben gekommen. Am Donnerstagabend war der junge Mann nahe Eschershausen unterwegs in Richtung Holzen, wie die Polizei mitteilte. In einer Linkskurve verlor er ohne weitere Beteiligte die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts von der Straße ab. Dann rammte er Streugutbehälter und erlitt tödliche Verletzungen. Der 24-Jährige starb noch am Unfallort. Die Polizei musste die Straße für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme bis in die Nachtstunden sperren.