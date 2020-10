Kontrolle in U- und S-Bahnen: Verstöße gegen Maskenpflicht

Ein Schild weist auf das verpflichtende Tragen einer Maske hin. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Insgesamt 330 Verstöße gegen die Maskenpflicht in den U- und S-Bahnen in Hamburg sind am Samstagabend bei einer großen Kontrolle festgestellt worden. Außerdem seien fast 200 Schwarzfahrer erwischt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Von 17.00 bis 22.00 Uhr kontrollierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochbahn, S-Bahn und der Bundespolizei demnach knapp 23 000 Fahrgäste. Unterstützt wurden sie von 100 Beamten der Polizei Hamburg.

Im Fokus der Kontrollen standen den Angaben nach die Bahnhöfe Jungfernstieg, Barmbek, Wandsbek-Markt, Wandsbeker Chaussee und Billstedt. Im Berufsverkehr sei die Akzeptanz bei den Fahrgästen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sehr groß, hieß es. An den Wochenenden und in den Abendstunden würden aber immer wieder Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt.

Polizeimeldung